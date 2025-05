Herzogin Meghan: Dieser Star soll jetzt ihre Netflix-Serie retten!

Nach der massiven Kritik an der ersten Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" zieht Herzogin Meghan (43) Konsequenzen – und holt sich prominente Unterstützung. In der zweiten Staffel soll niemand Geringeres als Model und Unternehmerin Chrissy Teigen (39) frischen Wind in das Lifestyle-Format bringen.