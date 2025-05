Herzogin Meghan: Diva-Alarm! So hat sie es sich wirklich mit der Vogue verscherzt

Zu ihrem Auftritt beim "One Young World Summit", sollte Meghan im September 2022 in der britischen "Vogue" erscheinen. Das Problem? Sie war damit nicht zufrieden! Meghan wollte auf das Cover des weltweit bekannten Magazins. "Meghan wollte ein 'globales Cover', das gleichzeitig in der UK- und US-Vogue erscheint, und stellte eine Liste von Forderungen", verrät nun ein Insider gegenüber "Daily Mail". Was sie wollte? Die absolute Kontrolle! Über den Fotografen, die Autoren und vieles mehr. Ein absolutes No Go! "Niemand bekommt das. Nicht einmal Beyoncé", so der Insider.