Herzogin Meghan: Geizalarm! Geht ihr das Geld aus?

"Beim Online-Shopping bestelle ich nie etwas, ohne vorher nach einem Promo-Code zu suchen", offenbart Meghan nun laut der "New York Times Company". Huch, während Meghan in der Vergangenheit immer wieder für ihren überschwänglichen Lebensstil kritisiert wurde, scheint die Frau von Prinz Harry in Wirklichkeit jeden Cent umzudrehen! Eine Eigenschaft, die man von der Herzogin so gar nicht vermutet hätte! Woher diese Sparverhalten von Meghan rührt, wollte die Beauty jedoch nicht verraten!

Wir können gespannt sein, ob uns Meghan in der nächsten Zeit mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird...