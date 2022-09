Herzogin Meghan: Gesundheitswahn! Damit bringt sie die Familie gegen sich auf

Dass eine gertenschlanke Figur, wie die von Herzogin Meghan, nicht vom Himmel fällt, hat wohl inzwischen jeder begriffen. Doch mit dem Gesundheitswahn, den die Ehefrau von Prinz Harry an den Tag legt, übertreibt es die Ex-Herzogin gewaltig. Wie das Magazin "Harper’s Bazaar" nun veröffentlichte, soll Meghan ausschließlich unverarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen und nach dem "Clean Food"-Prinzip leben. Eine ganz schön krasse Einschränkung, denn so kommen bei dem royalen Pärchen noch nicht einmal Nudeln auf den Tisch. Diese werden einfach durch in Spaghetti-Form geschnittene Zucchini ersetzt. Am Morgen soll die zweifache Mama mit einem Glas warmen Zitronenwasser in den Tag starten, um ihren Stoffwechsel anzukurbeln. Auf Kaffee und Koffein wird strikt verzichtet und stattdessen zu grünen Smoothies gegriffen. Ob das Ehemann Harry gefällt, ist fraglich. Schließlich ist der Royal mit "Tea and Scones" aufgewachsen...