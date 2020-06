Herzogin Meghan: Ihre größten Fashion-Fauxpas!

Herzogin Meghan: Smart Casual statt zerrissene Jeans!

Na gut, als Herzogin Meghan(37) Prinz Harry (34) auf einen Termin in gelöcherten Jeans begleitete waren die beiden noch nicht verheiratet. Allerding: Wer in die englische Königsfamilie einheiraten möchte sollte sich besser vorab über den gewünschten Dresscode informieren. Denn bei den Royals gibt es selbst in Privatkleidung eine Regel: "Smart Casual". Ab und zu dürfen bei solchen Gelegenheiten dann unausgesprochen auch mal Jeans getragen werden, allerdings nicht halb zerrissen, sondern in dezenten Varianten.