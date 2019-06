Spätestens seit ihrer Hochzeit mit ist das Interesse an rasant gewachsen. Royal-Fans aus aller Welt wollen alles wissen, was man über die ehemalige Schauspielerin wissen kann. Wie pflegt sie ihre Haut? Wie sah sie als Kind aus? Und mit wem war sie eigentlich zusammen, bevor sie sich in Harry verliebte?

Herzogin Meghan: Hacker-Angriff! Über 100 private Fotos veröffentlicht

Meghan soll gezielt nach einem Briten gesucht haben

Während manche Geschichten sich leicht überprüfen lassen und der Wahrheit entsprechen, gibt es auch welche, bei denen man sich nicht ganz sicher sein kann. Dazu gehört wohl auch die Annahme, dass Meghan etwas mit dem Popstar Max George gehabt haben soll. Die Gerüchte halten sich seit Wochen hartnäckig. Eine anonyme Quelle berichtete gegenüber "The Sun", dass die beiden sich auf Twitter kennenlernten und sich eine Zeit lang miteinander unterhielten. Eine ernste Beziehung sei daraus jedoch nicht entstanden. Kurz darauf soll die dunkelhaarige Schönheit ihren heutigen Gatten kennengelernt haben.

Doch was ist an den Behauptungen dran? In einem -Interview bei "The Morning" erklärte der Sänger nun seine Sicht der Dinge. "Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe über das Wochenende etwas gelesen. Auch, dass sie angeblich gezielt nach einem Briten gesucht habe. Ich weiß nicht, warum sie ihr das gerade antun", so George. Und er fügt hinzu: "Es war nichts von meiner Seite!"