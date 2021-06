Herzogin Meghan: Alles verloren - Jetzt greift sie zum allerletzten Mittel

Wohl nicht ohne Grund: Die Kritiken sind durchwachsen, die Rezensionen niederschmetternd! "Schlecht geschrieben und langweilig!", lautet das ernüchternde Urteil der wenigen Leser im Netz. "Manche Menschen sollten keine Bücher veröffentlichen dürfen!" Andere klagen: "Das ist wirklich nichts für Kinder! Es fehlt einfach die Geschichte, und Kinder brauchen doch eine Geschichte!"

Dabei wollte Meghan (39) mit ihrer Beschreibung einer innigen Vater-Sohn-Beziehung sicher nicht im Ausverkauf landen … Immerhin ließ sie sich von Ehemann Harry (36) und Sohn Archie (2) zu ihrem Gedicht inspirieren! Doch wie es scheint, greifen die Leute lieber zu Bewährtem, wenn sie ihre Kids erfreuen wollen.

Sorry, Meghan: Ein großer Name macht eben noch keine große Autorin. Die Herzogin muss jetzt sogar zu Plan B übergehen: Um ihr Buch doch noch unters Volk zu bringen, verschenkt sie nun sogar rund 2000 Exemplare an öffentliche Bibliotheken, Schulen und gemeinnützige Organisationen in den USA. Damit "The Bench" vielleicht doch noch gelesen wird...