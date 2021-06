Prinz Harry: Unglücklich und verzweifelt - Er kann nicht mehr

Wie nun der ehemalige Royal-Bodyguard Ken Wharfe erklärt, kann er Harry sein Unglück regelrecht ansehen. Der Royal-Mitarbeiter kennt die königliche Familie schon seit Jahren und war auch öfters an der Seite von Prinz Harry zu sehen. Der aktuelle Zustand des Queen-Enkels lässt deshalb auch tiefe Sorgenfalten auf seinem Gesicht erscheinen! Den Grund für Harrys Unglück sieht er dabei vor allem in Harrys Ehe zu Meghan und den Umzug nach Los Angeles. Gegenüber "New Idea" erklärt Ken Wharfe über Harry: "Er ist ein Fisch ohne Wasser. Er hat den Kontakt zu seiner Familie und seinen lebenslangen Freunden verloren, und je länger er sich entfremdet, desto mehr verliert er sich selbst." Ebenfalls glaubt er, dass "er unglücklicher ist als je zuvor" Was für erschütternde Neuigkeiten.

Was Harry über die Aussagen des Ex-Bodyguards denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...