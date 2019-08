Herzogin Meghan: Ihr liebstes Beauty-Wundermittel kostet nur 2 Euro!

Reddit this

Ohne dieses Wundermittel verreist Herzogin Meghan nicht mehr! Und das Beste ist: Ihre Geheimwaffe gegen Pickel & Co. kostet gerade einmal 2€!

Spätestens seit ihrer Hochzeit mit feiern Royal-Fans aus aller Welt als Stilikone. Alle wollen wissen, wo sie ihre Klamotten kauft, wie ihr Ernährungsplan aussieht und welche Beauty-Tricks die 38-Jährige auf Lager hat.

Obwohl die ehemalige Schauspielerin heute nicht mehr öffentlich über und Kosmetik plaudert, lassen sich in ihren alten Interviews zahlreiche Schönheitstipps finden.

Herzogin Meghans Wundermittel

So verriet Meghan in einem Interview mit „Allure“, dass sie niemals ohne Teebaumöl verreist. „Es ist nicht die glamouröseste Sache. Aber wenn man sich schneidet, von einer Mücke gestochen wird, oder einen Pickel hat… Egal, was es ist. Teebaumöl ist mein kleines Allheilmittel“, erklärte die dunkelhaarige Schönheit. Und das Beste: Den Allrounder bekommt man schon für 2 Euro!

Beliebte Anwendungsgebiete sind beispielsweise:

Pickel und unreine Haut

Insektenstiche

Juckende und schuppige Kopfhaut

Karies und Zahnstein

Putzmittel gegen Schimmelpilze

Stress und Angstzustände

Teebaumöl gilt als absoluter Alleskönner für Haut, Haare und Gesundheit. Es wirkt nicht nur entzündungshemmend, sondern auch pilzabtötend. Auch - wie schwören auf das ätherische Öl.