Herzogin Meghan: Ihre Lügen wurden aufgedeckt

Vor über zwei Jahren reisten Meghan und Harry nach Fidschi, wo Meghan vor Studenten der University of the South Pacific in Suva eine Rede zum Thema Bildung und Frauen hielt. Wie Meghan damals berichtete, musste sie für ihr Studium hart arbeiten, um es sich zu finanzieren. Sie habe jedoch nie bereut, dass sie diesen Weg eingeschlagen hat. Doch jetzt das Bittere! Wie Meghans Halbschwester Samantha nun berichtet, hat die Herzogin damals in ihrer Rede eiskalt gelogen...