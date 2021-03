Prinz Philip: Jetzt kommt die schlimme Wahrheit ans Licht

"Er weiß natürlich von Harry und Meghans Interview", erklärt nun ein Insider gegenüber "US Weekly". Die Quelle ergänzt: "Sie vermeiden es, ihn mit ihren Problemen zu erdrücken, deswegen sprechen sie mit ihm nur über die Nachwehen." Oh je! Für Prinz Philip ein herber Schlag! Schließlich zählte Harry stets zu seinen Lieblingsenkeln. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Infos den Herzog nicht all zu sehr mitnehmen...