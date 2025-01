Herzogin Meghan in Trauer: Sie ist "am Boden zerstört"

In einem emotionalen Video auf dem Social Media Kanal nimmt die Frau von Prinz Harry (40) Abschied von ihrem Vierbeiner. In dem Clip sind viele gemeinsame Momente von Guy und der Familie zu sehen. Am Ende singen Meghan und Töchterchen Lilibet (3) sogar ein Lied für den Fellfreund. "In Erinnerung an Guy. Im Jahr 2015 habe ich einen Beagle aus einer Hunderettung in Kanada adoptiert. Er war in einem Tötungsheim in Kentucky und hatte nur noch ein paar Tage zu leben. Ich habe ihn mir geschnappt ... und mich verliebt", schreibt die 43-Jährige zu dem Clip. Damit begann eine lange Liebesgeschichte, die nun leider zu Ende geht. "Er war der beste Kerl, den sich ein Mädchen hätte wünschen können."

Die beiden haben viel zusammen erlebt. "Er war bei 'Suits' bei mir, als ich mich verlobte (und dann heiratete), als ich Mutter wurde … er war bei allem bei mir: der Ruhe, dem Chaos, der Ruhe, dem Trost. Kurz bevor ich nach Großbritannien zog, erlitt er einen schrecklichen Unfall, bei dem er mehrere Monate lang operiert werden musste und die Klinik nicht verlassen konnte." Doch er erholte sich und blieb der Herzogin noch viele Jahre treu. Jetzt muss sie aber Abschied nehmen - und der fällt ihr schwer! "Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen – die Art von Tränen, die einen dazu bringen, unter die Dusche zu gehen, in der absurden Hoffnung, dass das fließende Wasser auf dem Gesicht dazu führt, dass man sie irgendwie nicht spürt oder so tut, als ob sie nicht da wären. Aber sie sind es. Und das ist auch in Ordnung. Danke für so viele Jahre bedingungsloser Liebe, mein süßer Kerl. Du hast mein Leben auf eine Weise erfüllt, die du nie verstehen wirst", so Meghan.

