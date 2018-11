Reddit this

Herzogin Meghan: Intimes Foto mit Ex sorgt für Wirbel!

Darüber ist die Queen sicherlich "not amused". Vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry war Herzogin Meghan mit Fernseh-Koch Cory Vitiello zusammen. Jetzt sind intime Bilder der beiden aufgetaucht.

blickt auf eine wilde Vergangenheit zurück. Früher tingelte die Schauspielerin von einem roten Teppich zum nächsten, wechselte die Männer wie Handtücher. Kurz bevor sie Harry war -Koch Cory Vitiello der Mann an ihrer Seite.

Meghan kuschelt mit ihrem Ex Cory

Das amerikanische Portal "TMZ" veröffentlichte jetzt ein intimes Bild der beiden. Darauf zu sehen: Meghan, die strahlend auf dem Schoß ihres Ex-Freundes sitzt. Sanft legt sie ihre Amre um seine Schultern, während er ihr einen dicken Kuss auf die Wange drückt. Dass diese beiden Turteltauben sind, sieht sogar ein Blinder.

Die Aufnahme entstand im Mai 2016 während eines Dinners in Toronto. Zwei Monate bevor Meghan ihrem jetzigen Ehemann vorgestellt wurde. Und plötzlich war Cory vergessen! "Ich war wundervoll überrascht, als ich diesen Raum betrat und sie sah", sagte Harry über das erste Treffen. "Ich dachte mir, ich muss mich hier wirklich ins Zeug legen." Im November machten die beiden ihre Beziehung offiziell. Im Mai dieses Jahrs folgte die Hochzeit. Im Frühjahr 2019 kommt ihr erstes Baby auf die Welt.

Cory ist wieder in festen Händen

Und was denkt Cory heute über seine Ex? "Sie ist ein tolles Mädchen. Es gibt keine Bitterkeit. Ich respektiere das private und persönliche Leben der Menschen, und obwohl sie sich in die Öffentlichkeit begeben hat, halte ich daran fest", erzählte er kurz vor der Hochzeit gegenüber "Daily Mail". Angeblich sollen Meghans ständige Star-Allüren der Trennungsgrund gewesen sein. Mittlerweile ist aber auch Cory wieder glücklich vergeben. Er und seine Frau Martina Sorbara wurden im Oktober zum ersten Mal Eltern.