Herzogin Meghan: Jetzt platzt ihrer Mutter Doria der Kragen!

Arme ! Eigentlich könnte in ihrem Leben alles so schön sein. Sie und Prinz Harry führen eine Traum-Ehe und erwarten in den nächsten Wochen ihr erstes Baby. Auch bei den scheint Meghan mittlerweile ihren Platz gefunden zu haben. Doch jetzt das Traurige...

Herzogin Kate: DIESER Look sorgt für Verwunderung!

Herzogin Meghan: Ihre Mutter ist genervt

Eigentlich schien es so, als ob Herzogin Meghan und ihrer Mama Doria ein super Verhältnis zueinander hätten. Während Meghan den Kontakt zu ihren restlichen Familienmitgliedern strikt ablehnt, war Mutter Doria stets an ihrer Seite. Doch jetzt der Schock. Wie nun berichtet wird, soll die Mutter der Herzogin genug von ihrer Tochter und ihrer Attitude haben...

Herzogin Meghan: Fiese Klatsche von Mutter Doria

Wie es heißt, soll Doria ihre Tochter für deren verschwenderischen Lebensstil hart kritisiert haben. So berichtet nun eine Quelle gegenüber "IN": "Sie soll Meghan gesagt haben, dass sie sich für deren Protzerei schäme und dass sie sich nicht aufführen solle, wie eines dieser neureichen Kids." Oh je! Was für harte Anschuldigungen! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Herzogin dazu noch kein Statement ab...