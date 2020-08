Herzogin Meghan: Jetzt schlagen die Royals zurück!

Gestern feierte Herzogin Meghan ihren 39 Geburtstag und wurde dafür von den Royals mit liebevollen Glückwünschen via Social Media überrascht! Für viele Royalisten eine absolute Sensation! Schließlich hieß in der Vergangenheit immer wieder, dass zwischen Meghan und der königlichen Familie Eiszeit herrschen soll. Die Geburtstags-Posts waren für viele somit ein Schritt in Richtung Versöhnung! Wie tief die Wogen zwischen Meghan und den Royals jedoch nach wie vor sind, zeigt nun das jüngste Ereignis...