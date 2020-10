Herzogin Meghan: Jetzt will sie alles anders machen!

Wie Meghan nun im "US-TV" berichtet, hat sie ihre Sicht auf all die Negativ-Schlagzeilen komplett geändert. Während sie sich die Worte früher nämlich zu Herzen nahm, probiert sie sich nun davon zu distanzieren. So erklärt sie: "Wenn es dir gelingt, dich von den Meinungen all dieser anderen Leute zu befreien, ist es, denke ich, sehr einfach, ein wahres und authentisches Leben zu führen. Und so habe ich auch vor, durch die Welt zu gehen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Meghan ist eine absolute Power-Frau! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Beauty diese Einstellung auch in Zukunft weiter beibehält...