Herzogin Meghan: Nach dem Skandal-Interview fällt sie Harry in den Rücken

Was man auf den ersten Blick als ganz gewöhnliches Nachtreten in einem heftigen, schwelenden Konflikt abtun könnte, birgt in Wahrheit eine Sprengkraft, die Harry endgültig von seiner Familie trennen könnte: Denn was muss es für Prinz Charles und auch für William bedeuten, wenn sie nach dem ersten vorsichtigen Telefonat mit Harry erfahren, dass alles sofort an die Öffentlichkeit gelangt und negativ dargestellt wird? Was würde Meghan noch alles ausplaudern, und sei es an entfernte Freundinnen, die rein zufällig beim Fernsehen arbeiten?

Nach dem großen Skandal-Interview dürfte Meghan ihrem Mann also ein weiteres Mal gezeigt haben: Du gehörst jetzt mir, nicht mehr deiner Familie…