Herzogin Meghan: Nach Mobbingvorwürfen – Jetzt äußert sich ein Ex-Mitarbeiter

In einem Gespräch mit "60 Minutes Australia" soll sich Jason Knauf, der einst für Prinz William (42), Prinzessin Kate (43), Prinz Harry und Herzogin Meghan tätig war, zu seiner Zeit im Palast geäußert haben. "Ich denke, es ist hart, aber wahrscheinlich auch ganz gut. (...) Sie mussten wahrscheinlich manchmal ihre eigene Medizin schlucken," wird seine vielsagende Aussage von "Mirror" zitiert.

Knauf betonte zudem, dass er keinerlei Reue für seine Entscheidungen während seiner Anstellung empfinde. "Es ist nicht das, was ich mir gesucht hätte, aber wissen Sie, am Ende des Tages darf man einem fantastischen Job nachgehen," so der ehemalige Palastmitarbeiter. Abschließend fügte er hinzu: "Man muss alles nehmen, was damit einhergeht."