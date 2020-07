Herzogin Meghan: Papa Thomas Markle tritt heftig nach!

Thomas Markle tritt nach

Im Gespräch mit "The Sun" kritisiert der Renter das Enthüllungsbuch über Meghan und Harry, das am 11. August in Großbritannien erscheinen soll. Darin wird es auch um die kaputte Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter gehen.

„Es ist der schlechteste Zeitpunkt überhaupt für sie, dass sie jammern und sich über alles beschweren, denn überall leiden Menschen gerade unter der Corona-Pandemie“, feuert Thomas. „Ich liebe Meghan, aber ich kann nicht gutheißen, was aus ihr geworden ist.“ Autsch!

Teile des Buches wurden bereits veröffentlicht und sorgen schon jetzt für Aufruhr. Zwar distanziert das royale Paar sich von dem Werk, es wird jedoch vermutet, dass es dennoch an der Entstehung mitgewirkt hat.

Bleibt zu hoffen, dass Thomas seiner Tochter nach der Veröffentlichung das Leben nicht noch schwerer macht...

