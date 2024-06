Herzogin Meghan: Peinlich! So versuchte sie Kate die Show zu stehlen!

Am vergangenen Samstag (15. Juni) zeigte sich Prinzessin Kate zum ersten Mal seit ihrer Krebsdiagnose wieder in der Öffentlichkeit. Die 42-Jährige nahm gemeinsam mit Prinz William (41) und ihren drei Kindern an der "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren von König Charles III. (75) teil. Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan wurden, wie bereits im letzten Jahr, zu den Feierlichkeiten nicht einladen.

Eine Tatsache, die der 42-Jährigen wohl stark missfiel. Am Tag der Parade gab Meghan so "ganz zufällig" bekannt, dass ihre und Prinz Harrys Marmeladenmarke "American Riviera Orchard" eine neue Sorte und Hundekekse herausbringen wird. Ob sie so etwa den Royals die Show stehlen wollte? Wie gerufen beginnen nämlich kurz vor Kates Aufritt die ersten Storys und Instagram-Posts zu den neuen Produkten im Internet herumzuschwirren — alle von Meghan und Harrys Freunden, wie unter anderem Ignacio "Nacho" Figueras (47) und Nachbarin Tracy James.

Egal, was Meghans Intension hinter der Ankündigung war, der Schuss sollte letztendlich nach hinten losgehen. Anstatt sich auf die neuen Produkte zu freuen, sind die royalen Fans nämlich einfach nur erzürnt über das Verhalten Meghans und lassen jetzt ihre Wut auf Social Media heraus. Auf X schreibt ein User: "Markle ist so eifersüchtig auf Kate und die Royals, dass sie Nacho dazu veranlasst hat, dieses peinliche Foto von ihren Produkten zu veröffentlichen. (...) Ich denke, das ist das Erbärmlichste, was es bisher im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Medien gegeben hat." Und ein anderer: "Wie verzweifelt war Meghan, als sie Nacho darum bat, diese neue Marmelade und Kekse zu posten? Und das auch noch am Tag des "Trooping the Colour" und der Rückkehr von Prinzessin Catherine ins öffentliche Leben? (...) Die Eifersucht ist peinlich."

Ist die Ehe von Prinz Harry und seiner Meghan noch zu retten?