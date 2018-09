Reddit this

Seit Mai sind und Herzogin Meghan miteinander verheiratet und zeigen bei öffentlichen Auftritten immer wieder aufs Neue, dass sie noch so frisch verliebt sind, wie am ersten Tag. Was viele dabei bis jetzt jedoch nicht wussten: Prinz Harry verwöhnt seine Meghan jede Woche aufs Neue mit einer romantischen Geste!

Herzogin Meghan: Für sie muss Harry nun mit der Familientradition brechen!

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Er schenkt ihr jede Woche Blumen

Wie Nun ein Insider gegenüber "HollywoodLife" verraten haben soll, soll Harry seiner Meghan jede Woche frische Blumen zukommen lassen. Pfingstrosen sollen dabei Meghans Lieblingsblumen sein. Ebenfalls ergänzt der Insider: "Harry umgarnt Meghan mehr als jemals zuvor. Sie schwärmt davon, wie er nach der Hochzeit nur noch aufmerksamer und liebevoller geworden ist." Mehr Liebe geht wohl kaum!

Prinz Harry und Meghan: Sie ist unfassbar glücklich!

Das Meghan bei so viel Romantik mit ihrem Harry nur glücklich sein kann, ist definitiv selbstredend. Der Insider ergänzt: "Meghan kann ihr Glück, diesen Mann gefunden zu haben, noch immer kaum fassen." Mal sehen, ob in der nächsten Zeit noch mehr süße Gesten ans Tageslicht kommen, durch die Harry Meghans Herz höher schlagen lässt. Wir freuen uns schon jetzt!