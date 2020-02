Herzogin Meghan & Prinz Harry: Juhuu! Baby Archie wird Bruder!

Reddit this

Na das ist mal eine Sensation! Erst vor gut einem Monat machten Herzogin Meghan und Prinz Harry noch mit ihrem Rücktritt aus dem Königshaus von sich reden. Nun die nächste Neuigkeit...

Herzogin Kate und Prinz William: Drama um die Nanny

Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten Zwillinge

Wie nun durch einen Insider berichtet wird, soll aktuell in anderen Umständen sein. Doch damit nicht genug! Wie die Quelle gegenüber "New Idea" berichtet haben soll, sollen Meghan und Harry Zwillinge erwarten. Auch das Geschlecht der beiden soll bereits bekannt sein. So soll das royale Ehepaar ihrem Sohn Archie zwei Schwestern schenken. Für alle Royalisten definitiv ein Grund zur Freude. Doch im Palast soll die süße für nur wenig Begeisterung gesorgt haben...

Meghan will Kate ausstechen

"Wenn sie Zwillinge hat, haben sie sofort eine Familie, die sie mit William und Kate vergleichen können, und ich bin sicher, dass sie überglücklich wären", erklärt die Quelle weiter. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Das sich Harry und Meghan im Falle einer Zwillings-Schwangerschaft jedoch freuen, steht außer Zweifel. Erst kürzlich betonte Harry, dass er und Meghan unbedingt noch ein zweites Kind haben wollen. Wir können also gespannt sein...

