Herzogin Meghan & Prinz Harry: Umzug in die USA!

Oh je! Was ist nur bei und los? Eigentlich sollte das Paar aktuell im absoluten Baby-Glück schweben. Schließlich erblickte erst vor knapp einem Monat ihr süßer Spors Archie das Licht der Welt. Doch jetzt die Schock-Nachricht...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Umzug ins Frogmore Cottage

Kurz nach der Schwangerschafts-Verkündung im vergangen Jahr, berichteten Harry und Meghan, dass sie den Kensington Palace verlassen möchte, um ins Forgmore Cottage umzuziehen. Grund für den Umzug sollen Differenzen zwischen und Meghan gewesen sein. Nach einer Reihe von Renovierungsarbeiten, konnten Meghan und Harry ihr neues Domizil, kurz vor der Geburt von Baby Archie, dann endlich beziehen. Doch plant das Paar schon jetzt den nächsten Umzug?

"Herzogin Meghan und Prinz Harry gehen in die USA!"

Wie nun Royal-Experte Rob Shute erklärt, sollen Herzogin Meghan und Prinz Harry darüber nachdenken, in die USA auszuwandern. Erst vor einigen Tagen machte noch die Meldung die Runde, dass das Paar nach Afrika umziehen soll, um dort Wohltätigkeitsarbeit zu leisten. Davon soll die Herzogin jedoch wenig begeistert gewesen sein. Rob erklärt gegenüber "express.co.uk": "Meghan wird Großbritannien mit ihrem Prinzen und ihrem Baby verlassen. Meghan weigert sich, nach Afrika zu ziehen, sie möchte in die USA kommen." Na das ist mal ne Ansage! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Palast dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...