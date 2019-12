Herzogin Meghan & Prinz Harry: Wundervolle Neuigkeiten während Auszeit!

Reddit this

Wow! Was für tolle Neuigkeiten von Herzogin Meghan und Prinz Harry! Während ihrer Auszeit melden sich die beiden nun mit einer wundervollen Botschaft zu Wort...

Wie toll! Gerade genießen Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre wohlverdiente Pause und nutzen die Zeit, um in Meghans Heimat zu reisen. Doch während sich die Royales aus ihrem Urlaub zu gut wie nie zu Wort melden, wenden sich Harry und Meghan nun mit einer rührenden Botschaft an ihre Fans...

Herzogin Meghan & Prinz Harry regen zum Nachdenken an

Via " " teilen und einen Post, auf dem ein Leo-Buscaglia-Zitat zu lesen ist: "Zu oft unterschätzen wir die Kraft eine Berührung, eines Lächelns, eines lieben Wortes, eines offenen Ohres, eines ehrlichen Kompliments oder eines kleinen Aktes von Mitgefühl. All das hat das Potenzial, ein Leben in eine andere Richtung zu lenken." Wow! Ehrliche Worte, die von ihren Anhängern nicht lange unentdeckt bleiben...

Die Fans von Meghan & Harry sind gerührt

Wie unter dem Post deutlich wird, haben Harry und Meghan damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Es ist schön, mit solch aufmunternden Worten in den Tag zu starten, danke!" sowie "Wunderschöne Worte! Danke für's Teilen und für die Inspiration." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob Meghan und Harry uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Zitaten dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

