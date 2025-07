Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt geht ihnen das Geld aus

Und genau das scheint Harry und Meghan langsam auszugehen. "Sie haben alles erzählt, was sie erzählen konnten. Es gibt nichts mehr, was kommt", so das harsche Urteil des britischen Royal-Experten Norman Baker. Meghans Lifestyle-Marke As ever wurde in US-Medien bereits als "verwaschene Idee ohne Konzept" verspottet. Und der Bestseller-Ruhm von Harrys Skandal-Memoiren "Spare" ist auch längst versickert.