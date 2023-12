Herzogin Meghan: Radikaler Neuanfang! Sie nimmt ihren alten Namen wieder an

Sie hatte es sich so schön vorgestellt. An der Seite von ihrem Prinzen würden ihr sämtliche Türen offenstehen. Doch Fehlanzeige! Rund vier Jahre nach ihrer Flucht aus England muss Meghan (42) endgültig feststellen: Der Herzoginnen-Titel, den sie so dringend wollte, hilft ihr ihn Hollywood nicht weiter. Deshalb plant sie nun einen Neuanfang – ganz ohne ihren Ehemann Harry (39).