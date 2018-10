Herzogin Meghan: Schlimme Demütigung bei der Hochzeit von Eugenie!

Reddit this

Oh je, arme Herzogin Meghan! Heute gaben sich Eugenie von York und Ehemann Jack Brooksbank vor einem Millionenpublikum das Jawort. Eigentlich ein Grund zur Freude, außer für Meghan...

Eugenie von York und Ehemann Jack Brooksbank verzauberten heute mit ihrer Traum-Hochzeit nicht nur alle royalen Fans. Auch die geladenen Gäste zeigten sich sichtlich gerührt von der Zeremonie. Unter ihnen auch Herzogin Meghan! Doch während alle anderen Gäste nur Augen für die Braut hatten, musste Meghan während der Feierlichkeiten eine schlimme Demütigung verkraften!

Herzogin Kate: Ungewollter Fashion-Fauxpas bei der Hochzeit von Eugenie!

Herzogin Meghan bei der Hochzeit von Eugenie

Neben und Co. zog auch Herzogin Meghan in ihrem mitternachtsblauen Traum-Ensemble alle Blicke auf sich. Eine Bestätigung, die Meghan während der Hochzeit von Prinz Harrys Cousine definitiv gebrauchen konnte! Unter den Anwesenden befand sich nämlich ein Gast, dessen Anwesenheit Meghan sicherlich schwer zu schaffen machte...

Prinzessin Eugenie: Eine Vielzahl von geladenen Promis

Wie die Gästeliste von Eugenie und Jack zeigt, befanden sich bei der Trauung eine Vielzahl von , die der Prinzessin und ihrem Ehemann die Ehre erwiesen. So auch Sängerin . Was viele dabei jedoch vergessen haben: Ellie und Harry wurde vor zwei Jahren eine heiße Liaison nachgesagt. Für Meghan sicherlich ein Schock, ihrer ehemaligen Kontrahentin unter die Augen zu treten. Was Meghan darüber denkt, ist jedoch nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass sich Meghan dadurch nicht die Feierlaune verderben lässt...