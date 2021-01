Herzogin Meghan: Schlimmer Alkoholabsturz!

Wie Meghan in einer alten Story auf ihrem Blog damals erzählte, habe sie eine schlimme Angewohnheit. So würde sie all ihr gutes Benehmen vergessen, sobald sie einen Drink zu viel hätte. Zu ihren schlechten Eigenschaften würde dabei Fluchen und auf den Nägeln kauen gehören. Autsch! Für ein Mitglied der royalen Familie alles andere als schöne Eigenschaften. Was die Windsors wohl über so viel Ehrlichkeit denken? Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...