Herzogin Meghan: Schwarz auf Weiß! So unbeliebt ist sie wirklich

Jetzt hat sie es Schwarz auf Weiß: Meghan (42) ist jetzt schon mit Abstand der unbeliebteste Promi des Jahres 2024! Die amerikanische Meinungsdatenbank "Ranker" will nämlich in einer aktuellen Umfrage wissen: Welche bekannte Persönlichkeit nervt am meisten? Gezählt wurden bislang weit über 403.000 Stimmen – und die meisten davon gingen tatsächlich an die Ex-Herzogin.