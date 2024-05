Herzogin Meghan: Skandal-Auftritt in Nigeria

Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan sind für drei Tage nach Afrika gereist, um für das von ihm ins Leben gerufene Sportereignis "Invictus Games" zu werben. Eigentlich eine gute Sache. Doch die Ex-Schauspielerin machte daraus ihre eigene "Meghan-Markle-Show" und sonnte sich im Blitzlichtgewitter, als wäre sie die Königin von England.

Für Royal-Biografin Angela Levin (60) ein Skandal! Vor allem Meghans Auftritt in einer Schule sorgte für Aufsehen. Dort sprach die Herzogin mit Schülern über psychische Gesundheit – in einem rückenfreien Kleid. "In einer religiös geprägten Schule zieht man sich nicht so sexy an", kritisierte Levin. Schlimmer noch, Meghans Körpersprache zeigte deutliches Desinteresse: "Sie schaute gelangweilt in die Luft und wollte lieber schöne Fotos mit Harry für ihre Internetseite machen." Levins Fazit: "Diese Frau ist eine Egomanin und hat keine Manieren."

Ein vernichtendes Urteil! Doch damit nicht genug. Auch in den USA haben die Sussexes Ärger. Die "Archewell"-Stiftung des Paares wurde von der Justiz als "straffällig" eingestuft. Der Grund: Harry und Meghan haben es versäumt, die Gebühren dafür zu zahlen. Einfach nur peinlich…

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Nach all dem Drama! Ihre Ehe hängt am seidenen Faden. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: