Herzogin Meghan: Überraschender Auftritt nach ihrer Fehlgeburt

Die Beichte von Herzogin Meghan brach vielen Menschen auf der ganzen Welt das Herz. In einem Artikel für die "New York Times" erklärte sie, dass sie im Sommer eine Fehlgeburt erlitten hat. "Nachdem ich seine Windel gewechselt hatte, spürte ich einen stechenden Krampf. Ich sackte zu Boden mit ihm in meinen Armen und summte ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen, die fröhliche Melodie als starker Kontrast zu meinem Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich wusste, während ich mein erstgeborenes Kind umklammerte, dass ich mein zweites verliere", beschreibt sie ihren Schicksalsschlag ganz offen.

Nun hat sie sich das erste Mal nach dieser Beichte öffentlich gezeigt.