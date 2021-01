Herzogin Meghan & Prinz Harry: "Die Sussexes waren besorgt!" Jetzt rückt ein Insider mit der Sprache raus!

Wie nun eine Quelle, laut "Bunte.de", berichtet, sollen Meghan und Harry bei den Verhandlungen große Sorge um einen Imageschaden geäußert haben, der durch eine "Netflix"-Doku entstehen könnte. So behauptet der Insider: "Die Sussexes waren eher besorgt über ihr eigenes Image und ihre eigenen Ideen als über das, was sonst noch auf Netflix gezeigt wurde." Haben sich Meghan und Harry also doch Gedanken darüber gemacht, was für Wellen eine Doku im Königshaus schlagen könnte? Wie es für das Paar wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...