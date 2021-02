Herzogin Meghan & Prinz Harry: Diese schmutzigen Enthüllungen werfen dunkle Schatten über ihr Glück

Nun schrieb die 56-Jährige, die seit Jahren keinen Kontakt zu Meghan hat, auch noch ein Buch. In "The Diary of Princess Pushy’s Sister" (frei übersetzt: Das Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich) verteidige sie die Wahrheit, behauptet Samantha. Das dürfte der Herzogin gar nicht gefallen!

Als gäbe es nicht schon genug Ärger, stritten der Prinz und seine Frau jetzt über eine Reise in Harrys Heimat: Er hatte, ohne sie zu fragen, für sie beide bei der "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des 95. Geburtstags der Queen zugesagt. Meghan soll geschrien haben: "Was hast du dir dabei gedacht? Deine Familie hasst mich!" Mal sehen, wer am 12. Juni auf dem Palastbalkon steht und winkt …