Herzogin Meghan & Prinz Harry: "Es wird ein Mädchen"

Für ihr Interview entschied sich die schwangere Meghan für ein sommerliches Kleid des Luxus-Labels Oscar de la Renta und verzauberte die Öffentlichkeit mit ihrem Mami-Glow. Gekrönt wurde ihr Look durch einen rosafarbenen Saphirring des Juweliers "Ecksand". Definitiv ein gelungener Look! Doch Meghans Anhänger gehen noch weiter! So sind sie der festen Überzeugung, dass der rosafarbene Stein einen Hinweis darauf gibt, dass Meghan und Harry ein Mädchen erwarten. Bei Social Media ist zu lesen: "Es wird ein Mädchen!!!" sowie "Ist der rosa Ring ein Hinweis?" Ob die Fans von Harry und Meghan wohl Recht haben? Wir können gespannt sein...