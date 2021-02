Prinz Harry: "Es hat meine psychische Gesundheit zerstört!"

Harry wollte seine Familie schützen

James und Harry haben sich für die "The Late Late Show" in einem Open-Air-Bus getroffen und sind gemeinsam durch Los Angeles gefahren. Dort sprachen sie auch über den "Megxit". "Wir alle wissen, wie die britische Presse sein kann. Und es hat meine psychische Gesundheit zerstört. Ich dachte ... 'das ist toxisch'", so der 36-Jährige. "Also habe ich getan, was jeder Ehemann und Vater tun würde. Ich muss meine Familie hier rausholen."

Und weiter: "Ich werde immer einen Beitrag leisten - mein Leben ist ein öffentlicher Dienst - und wo immer ich mich auf der Welt befinde, wird es dasselbe sein." Meghan und Harry "versuchen, etwas Mitgefühl zu zeigen und die Menschen glücklich zu machen und die Welt auf jede kleine Weise zu verändern", die in ihrer Macht steht.