Herzogin Meghan & Prinz Harry: Geldwäsche-Skandal sorgt für neuen Ärger!

Vor wenigen Tagen reisten Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Nigeria. Für diese Anreise nutze das Ehepaar die "Air Peace", von der sie luxuriös verwöhnt wurden. Gegenüber "Daily Mail" berichtete ein Sprecher der Airline: "Die Flugzeuge wurden gechartert. Es waren nur die Royals und ihr Gefolge. Sie flogen nicht mit anderen Passagieren. Wir wissen, dass es sich um Royals handelt, also haben wir sie an Bord auf höchstem Niveau behandelt. Sie bekamen alles, was sie wollten. Es war ein exklusives Erlebnis. Und am Abend flogen wir sie zurück nach Abuja. Alles war kostenlos."

Doch wie kam es dazu? Dass Prinz Harry und Herzogin Meghan so luxuriös nach Nigeria reisen konnten, verdanken sie dem Geschäftsmann Allen Onyema, der die nigerianische Airline "Air Peace" gegründet hat. Von ihm sollen Harry und Meghan die Flüge kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ein Angebot, das man kaum ablehnen kann! Aber vielleicht hätten sie es besser tun sollen. Denn wie nun "Daily Mail" berichtet, soll Allen Onyema wegen Betrugs angeklagt worden sein - und das gleich 27 Mal!

In einer Anklageschrift aus dem Jahr 2019 heißt es, der Geschäftsmann habe angeblich "seinen Status als prominenter Wirtschaftsführer und Airline-Manager genutzt, um mehr als 20 Millionen US-Dollar aus Nigeria über US-Bankkonten zu waschen". Auch die Geschäftspartnerin und Chefin der Verwaltung und Finanzen der Airline, Ejiroghene Eghagha, musste sich gegen den Vorwurf des Betrugs und des Identitätsdiebstahls rechtfertigen. Beide weisen diese Vorwürfe zurück.

Ob die Exil-Royals über die Anklagen informiert waren, ist unbekannt. Doch die beste PR ist es für Prinz Harry und Herzogin Meghan ganz sicher nicht ...