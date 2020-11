Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sie wollen Kalifornien verlassen!

"Montecito wird immer die Heimatbasis sein, aber sie sind auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz in Washington, DC, um näher am politischen Geschehen zu sein", verrät nun eine Quelle gegenüber dem US-"OK!"-Magazin. In wie weit Meghan und Harry in der Politik tätig sein wollen, ist allerdings nicht bekannt. Auch Meghan und Harry äußerten sich noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt...