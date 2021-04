Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sorge um Baby Archie! Sollte er entführt werden?

Jetzt wurde bekannt, dass sich bereits vor einigen Wochen ein Mann gleich zweimal Zutritt zum Anwesen der Sussexes verschafft hat! Der Eindringling, ein 37-Jähriger namens Nickolas Brooks, wurde von der Polizei gefasst und verwarnt. Was genau der Mann vorhatte, ist unklar. Klar ist nur: Der Traum vom ungestörten Family Life in Amerika ist geplatzt… Denn insbesondere der royale Nachwuchs gerät immer wieder in den Fokus von Verbrechern: 2017 planten Terroristen, Prinz George (7), den Sohn von Herzogin Kate (39) und Prinz William (38), zu entführen und 50 Millionen Euro Lösegeld zu erpressen. Scotland Yard konnte den Anschlag damals aber vereiteln. Doch nicht nur in England, auch – oder gerade – in Los Angeles, wo Arm und Reich aufeinanderprallen, ist das Risiko für Entführungen allgegenwärtig.