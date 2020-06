Huch, so kennen wir Herzogin Kate ja gar nicht! In einer emotionalen Beichte schüttet die Frau von Prinz William nun ihr Herz aus...

Prinz George: Kurzbiografie

Noch vor seiner Geburt sorgte Prinz George für mehr Wirbel als wohl jedes andere Baby auf der Welt. Als Herzogin Kate und Prinz William bekannt gaben, dass sie ihr erstes Kind erwarten würden, war die weltweite Aufregung groß. Und als Baby George als Prinz George Alexander Louis von Cambridge am 22. Juli 2013 das Licht der Welt erblickte, kannte der Jubel keine Grenzen. Tausende Royal-Fans und Fotografen harrten tagelang vorm Lindo Wing des St. Mary’s Hospital in London aus, um den neu geborenen britischen Thronfolger mit eigenen Augen zu sehen.



Prinz George in der Öffentlichkeit



Nur einen Tag nach der Geburt verließ Herzogin Kate mit Prinz George im Arm das Krankenhaus. Die ersten Bild der kleinen Familie gingen um die Welt. Jeder wollte einen Blick auf den Mini-Royal werfen. Doch Kate und William halten ihren Sohn so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten veröffentlichen sie private Fotos, und offizielle Auftritt mit dem kleinen Prinzen sind selten. Bei jeder Gelegenheit wird George gefeiert wie ein Popstar: Jedes seiner Outfits ist in Windeseile ausverkauft, und er schaffte es bereits als Kleinkind auf die Best Dressed-Liste eines britischen Magazin.



So wächst Baby George auf



Die ersten Wochen seines Lebens verbrachte George in Bucklebury im Haus der Middletons. Danach zog die kleine Familie in den Kensington Palast nach London, und seit der Geburt von Prinzessin Charlotte am 2. Mai 2015 leben die vier in Anmer Hall, wo sie ein von weitgehend zurückgezogenes Leben führen können.