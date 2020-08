Herzogin Meghan: Verheerende Worte! Sie bricht erneut ihr Schweigen!

Wie Meghan nun berichtet, war es für sie ein gewaltiger Schock, als sie in die USA zurück kehrte. So erklärt sie nun gegenüber "`19th Represents": "Ich bin zurückgekommen nach so einer langen Zeit. Ich habe ja fast zehn Jahre wirklich nicht mehr hier gelebt. Aber zurückzukommen und das Land mit seinen Problemen zu sehen, ist verheerend." Vor allem ihr Glaube an Gott gibt ihr in dieser Zeit besonders viel Kraft: "In Momenten, in denen man eher ängstlich ist, sollte man auf Gott vertrauen und sich sagen, dass es jetzt die richtige Zeit ist, zu tun." Aber auch privat liegt Meghan einiges auf dem Herzen...