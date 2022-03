Herzogin Meghan: Verklagt! Jetzt muss sie vor Gericht erscheinen!

Nach dem brenzlichen Oprah-Interview von Meghan und Harry will Halbschwester Samantha jetzt scheinbar alle Register ziehen. Wie es auf "Page Six" heißt, erhebt Samantha die Vorwürfe, dass Meghan vor der Kamera über sie Falschaussagen getroffen haben soll. Es heißt dabei, Meghan habe "falsche und böswillige Aussagen" getätigt. Die "verleumderische Andeutung" sei demnach gewesen, dass die "Klägerin in keiner Weise eine Beziehung zu ihrer Schwester Meghan" gehabt habe und sie "buchstäblich Fremde gewesen" seien. Wie es weiter heißt, soll Samantha von Meghan 75.000 Dollar (68.000 Euro) Entschädigung verlangen. Wie die Geschichte wohl ausgeht? Wir können gespant sein...