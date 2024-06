Herzogin Sarah: "Narben auf der Seele"! Offene Worte nach ihrer Krebserkrankung

Als der Arzt damals zu ihr sagte: "Sie haben Krebs", riss es ihr den Boden unter den Füßen weg. ­Inzwischen ist das Schlimmste überstanden. Herzogin Sarah (64), besser bekannt als Fergie, kann aufatmen. Doch die Krankheit hat ihre Spuren hinterlassen, nicht nur auf ihrem Körper. So beichtete sie jetzt ganz offen: "Natürlich habe ich Narben auf der Seele." Sie habe mit psychischen Problemen zu kämpfen, die sie überwinden muss. "Ich denke, viele ­mentale Probleme werden nicht gesehen. Daher glauben die Leute, es geht einem gut, obwohl das nicht so ist. Wenn ich mich hier jetzt ausziehen würde, würden Sie sich erschrecken, mit der Brustamputation und allem, was ich durchgemacht habe."