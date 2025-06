Hinnerk Schönemann: 3 Kinder aus 3 Beziehungen - Was ihn heute glücklich macht!

Auch nach dem zehnstündigen "Nord bei Nordwest"-Drehtag sucht er die Abgeschiedenheit: "Die Drehtage sind meist so voll, dass ich abends froh bin, im Hotel zu sein, wo mir die Möwen von ihrem Tag erzählen." Während Serienfigur Hauke in der Liebe unentschlossen ist, hat Hinnerk drei Kinder aus drei Beziehungen, ist wieder glücklich verheiratet. Und schwer verknallt in den Drehort seines Krimis: "Fehmarn ist ein kleines zweites Zuhause geworden. Auch als Familie machen wir dort hin und wieder Urlaub an versteckten Orten. Dann erkunden wir die Insel oder sind auf der Entschleunigungsspur."