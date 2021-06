Hitze-Hacks: 30 SOS-Tipps für den Sommer

24 Fettige Ansätze

Am Abend sind die frisch gewaschenen Haare schon wieder strähnig? Das liegt daran, dass unsere Kopfhaut bei Hitze mehr Talg produziert. Die Lösung: Wenn bis zum Dinner-Date keine Zeit mehr bleibt, knoten wir einfach ein Bandana in die Ansätze. Sieht cool aus und kaschiert sofort das Bad-Hair-Dilemma.

25 Grünes Haar nach der Bade-Session

Noch beim Planschen, schillert das Blond plötzlich grünlich. Oh no! Das passiert, wenn im Chlorwasser auch Kupferpartikel enthalten sind. Dieser Mix lagert sich in den Proteinen der Haarsträhnen ab und verfärbt sie. Aber keine Panik, das geht wieder weg! Einfach 2 EL Zitronensaft in ein Glas Wasser mixen und ins feuchte Haar geben. Nach 15 Minuten ausspülen – gerettet!

26 Abstehende Fliegehaare

Get your sleek on: Ist es draußen heiß, drehen wir unsere Haare gerne zum High-Bun zusammen. Was dabei aber total nervt: Mini-Härchen, die wie feine Antennen abstehen. Aber zum Glück bändigt ein Fixiergel störrische Babyhaare problemlos!

27 Strohige Längen

Sonnenlicht und Salzwasser sind zwar ein echtes Dream-Team – leider können sie unser Haar aber austrocknen und schädigen. Damit nach dem Sommer nicht der unfreiwillige Pixie-Cut droht, braucht die Mähne jetzt einen Extra-Boost an Feuchtigkeit: Eine abgestimmte Sprühkur macht sie wieder smooth.

28 Hilfe, mal wieder kein Zopfgummi in Sicht …

Heiß, heiß, Baby! Dickes Haar kann schon mal einen ordentlichen Hitze-Flash auslösen. Blöd nur, wenn gerade kein Haarband griffbereit ist, um für Abkühlung zu sorgen. Da hilft: Die Längen zum dreisträngigen Zopf einflechten. Dann den Flechtstrang einklappen und das Zopfende von unten in den Zopfansatz einfädeln und durchziehen. So entsteht ein luftiger Schlaufendutt – und wir können wieder durchatmen.

29 Frizz-Attacke bei hoher Luftfeuchtigkeit

Das kennen vor allem Lockenköpfe: Nach fünf Minuten unter freiem Himmel plustert sich die Mähne auf wie ein Wattebausch. Das geschieht, wenn sie zu trocken ist und deshalb die Feuchtigkeit aus der Luft wie ein Schwamm aufsaugt. Ein ölhaltiger Conditioner päppelt die Strähnen nach dem Waschen auf. So sind sie nicht mehr „durstig“ und nehmen keine weitere Feuchtigkeit von außen auf.

30 Schuppen-Schock

Wind, Hitze und Salzwasser reizen unsere empfindliche Kopfhaut ziemlich. Irgendwann fängt dann alles schrecklich an zu jucken, und die vielen kleinen Flakes in der Mähne sind auch nicht gerade schön. Die Rettung: Vor dem Waschen die Haare mit einer 10-Minuten-Kur aus Apfelessig und Wasser unterziehen …