Hoden-Havarie bei "Prominent getrennt": Jennifer Iglesias im Klöten-Chaos

Beim Spiel "Du lieber Himmel, ist das hoch" geht es für die Ex-Paare ordentlich zur Sache. Während sie Fragen beantworten und gleichzeitig in schwindelerregender Höhe Mut beweisen müssen, ist für Jenni schnell klar: Mit der Konzentration wird es für sie schwierig. Denn der Klettergurt, der Nicos Körper während des Spiels Sicherheit bieten soll, drückt offenbar besonders eindrucksvoll – und sorgt für einen unfreiwillig präsenten Anblick. "Junge, deine Eier. Oh mein Gott. Ich kann da nicht hingucken", meint Jenni, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Für Nico dagegen ist das alles halb so wild – im Gegenteil. Er zeigt sich selbstbewusst und gelassen: "Ich bin halt gut ausgestattet. Ich bin auch sehr dankbar dafür", grinst der Reality-Star im Interview.