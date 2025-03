Holocaust-Überlebende Margot Friedländer: Im Krankenhaus! So geht es ihr jetzt

Friedländer, die erst kürzlich in ihrer Wahlheimat Berlin für ihr unermüdliches Engagement geehrt wurde, ist eine der letzten lebenden Stimmen des Holocausts. Ihr Schicksal bewegt viele Menschen, und zahlreiche Weggefährten sowie Bewunderer sorgen sich nun um ihr Wohlbefinden. Die 103-Jährige hätte am Mittwochabend eigentlich an einer Veranstaltung im Filmmuseum Potsdam für die Ausstellung "Operation Finale: Die Ergreifung & Der Prozess von Adolf Eichmann – How to catch a Nazi" teilnehmen sollen. Zu dieser konnte sie dann jedoch nicht erscheinen – ein Sturz kam dazwischen. Gegenüber "Bild" gab sie jedoch telefonisch persönlich Entwarnung: "Es ist nichts Schlimmes passiert. Ich war nur in der Klinik, damit ich durchgecheckt werden konnte. Ich bin zu Hause gestürzt, habe mir aber nichts gebrochen. Jetzt gerade bin ich dabei, mich wieder zu berappeln. Alles ist gut."

Die genauen Umstände ihres Sturzes sind bislang nicht bekannt, doch Fans und Unterstützer hoffen auf eine baldige Erholung der Zeitzeugin. Margot Friedländer hat in ihrem langen Leben bereits viele Schicksalsschläge überstanden – hoffentlich auch diesen.