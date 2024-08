Horst Lettenmayer: Der "Tatort"-Star ist tot

Seine Augen kannte vermutlich ganz Deutschland: Seit mehr als 50 Jahren sind Horst Lettenmayers (†82) Augen und Beine im Vorspann der "Tatort"-Krimis zu sehen. Jetzt ist er tot. Bereits am 20. Juli verstarb der Schauspieler in seiner Wohnung, wie seine Tochter Julia-Alina Lettenmayer gegenüber der "Münchner Abendzeitung" bestätigte. Kurz darauf wurde er an seinem 83. Geburtstag am 31. Juli auf dem Münchner Nordfriedhof beerdigt.

An seinem Todestag habe der Unternehmer noch in seiner Firma betec Licht AG gearbeitet, sei allerdings wegen Unwohlsein gegen Mittag nach Hause gefahren, wie seine Tochter berichtet. Als sie ihn dann vergeblich versuchte zu erreichen, fuhr sie zu ihrem Vater nach Hause und fand ihn leblos in seinem Bett. "Er hat immer gut gelebt, mit viel Rauchen und Rotwein hier und da, er hat einfach sein Leben genossen – und so hat er sich das immer gewünscht", so Julia Lettenmayer.