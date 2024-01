Horst Lichter: Bescheidener Wunsch! Das braucht er, um glücklich zu sein

Horst Lichter (61) hatte bereits einen ziemlich guten Start in das neue Jahr, denn pünktlich am 1. Januar konnte er sich im TV auf seine "Traumroute" begeben. Meran, der Gardasee, Venedig: Ein Abenteuer der Extraklasse! In diesem Schaltjahr hat er insgesamt 366 Tage, die mit spannenden Erlebnissen und neuen Erfahrungen befüllt werden können. Doch worauf freut der "Bares für Rares"-Star sich am meisten? "Darauf, dass ich hoffentlich all die Menschen, die ich so liebhabe, wiedersehen und wieder schöne Stunden mit ihnen erleben darf", verrät er im "Die2"-Interview.