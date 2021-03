Horst Lichter: Ehe-Desaster! Es geht um Affären und Kinder

Eigentlich könnte man hier von einem Happy End sprechen, wenn die schlüpfrige Vergangenheit des TV-Stars ihn nicht immer wieder einholen würde. Denn obwohl Lichter seine Nada einst als „die süßeste Versuchung“ bezeichnete, scheinen immer noch verflossene Liebschaften in seinem Kopf herumzuschwirren. Erst kürzlich schwärmte er vor laufenden Kameras von einer anderen Frau! In seiner Show "Bares für Rares" erinnerte ihn eine Verkäuferin an eine gewisse Christine. Mit dieser Dame habe er in den 1970-ern ausgelassen getanzt. „Ich war total verliebt“, erinnert er sich. "Seitdem suche ich nach dieser Christine!" Eine Aussage, die für seine Nada ein Stich ins Herz sein muss und sie vor die Frage stellt: Was passiert, wenn diese Frau wieder auftaucht?

Und als wäre das nicht schon Grund genug für ein klärendes Ehe-Gespräch gibt es noch mehr Frauen, die mit einem plötzlichen Auftauchen das Leben der Lichters auf den Kopf stellen könnten.