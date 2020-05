Seit Jahren erfreut sich die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ an fantastischen Einschaltquoten. Nicht nur die kultigen Händler und Experten, sondern auch die fulminanten Schlösser als Drehorte machen das Trödeln zu einem einzigartigen Erlebnis. Doch an welchem Ort wird „Bares für Rares“ überhaupt aufgezeichnet?

Auch nach acht Jahren Sendezeit begeistern Moderatoren-Urgestein Horst Lichter und sein kultiges Team aus Händlern und Experten die treuen Trödelfans bei "Bares für Rares" noch wie am ersten Tag. Während die Zuschauer Fabian Kahl und Co. täglich gebannt beim Handeln und Feilschen zuschauen, fragt sich der eine oder andere mit Neugier, wo seine Lieblingssendung überhaupt stattfindet. Wir haben für euch einen Blick hinter die Kulissen der größten deutschen Trödelshow geworfen!

An welchem Ort findet „Bares für Rares“ statt?

Dem einen oder anderen treuen Fan mag es längst aufgefallen sein, die Dreharbeiten zu „Bares für Rares“ finden natürlich nicht nur an einem Ort, sondern gleich an mehreren statt. Ob ein prunkvolles Schloss oder eine alte Messehalle, die -Crew fährt in der beliebten Trödelshow nur die besten Geschütze aus. Immerhin schalten täglich bis zu sechs Millionen Zuschauer ein. Je nachdem, ob diese zur Primetime oder zur täglichen Nachmittagssendung zuschauen, werden sie von unterschiedlichen Drehorten überrascht. So werden lediglich die regulären Folgen in und um die Filmstadt Köln produziert. Insbesondere die Balloni-Hallen und der Harbour-Club in Köln zählen zu den bekanntesten Orten der erfolgreichen Trödelshow. Doch damit es nach acht Staffeln auf Sendung auch ja nicht langweilig wird, stehen mittlerweile auch das Walzwerk von Pulheim und das Historische Kaufhaus von Freiburg in Breisgau auf der langen Liste der Drehorte.

„Bares für Rares“: Das ist das Schloss der Trödelstars

Besonders elegant wird es beim ZDF jedoch erst am Abend. Statt an den üblichen Drehorten werden die Primetime-Episoden von „Bares für Rares“ auf einem waschechten Schloss gedreht. Zwischen rotem Teppich, barocker Architektur und Silberbesteck wird in prunkvollem Ambiente getrödelt was das Zeug hält. 2017 und 2018 durften sich und sein Händlerteam auf dem wunderschönen Schloss Ehreshoven nahe Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen austoben.

Das fulminante Barock-Schloss wurde im Jahr 1064 erbaut und diente bereits in der Telenovela „ “ als Drehort. Die Dreharbeiten fanden neben dem französisch angehauchten Schlossgarten auch in der oberen Etage des Wasserschlosses statt. Damit sich die Zuschauer auch an so viel Prunk und Glamour nicht sattsehen, wurden in der Vergangenheit auch die Schlösser regelmäßig gewechselt. 2018 und 2019 ergänzten das Schloss Drachenburg und das Schweriner Schloss das Filmset von „Bares für Rares“.

